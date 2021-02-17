В Мактааральском районе неосвоенные земли возвращают в госсобственность

В Мактааральском районе выявлено 70 гектаров неосвоенных земель сельскохозяйственного назначения.

Направлены уведомления о взыскании налоговой задолженности по земельным участкам. В ходе проведения инвентаризации земельных участков на территории района выявлено около 5 га земельных участков, принадлежащих 10 гражданам. В управление земельной инспекции Туркестанской области для рассмотрения соответствующих мер и в Департамент государственных доходов направлены рекомендательные письма по взысканию налоговой задолженности.

Кроме того, выявлены неосвоенные земельные участки общей площадью 6,5 га для строительства жилья, принадлежащие 42 гражданам. На сегодня отменены решения по 1 гектару земли, остальным владельцам земельных участков были розданы уведомления. В тоже время, согласно генеральному плану поселка Мырзакент, земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью более 140 га в Енбекшинском и Жанажольском сельских округах изъяты для государственных нужд у 24 землевладельцев. Из них 70 га собственники земель вернули добровольно.

Вместе с тем, в районе порядка 4,5 га относятся к территории более 14 тыс. дворов. На сегодня вопрос освоения придомовых участков является очень важным. В настоящее время проведена разъяснительная работа о возможности получения прибыли за счет посадки различных овощей, бахчевых и кормовых культур, а также фруктовых деревьев на землях, которые можно использовать в качестве дополнительного источника дохода.