В Алматинской области продолжается работа по выявлению и возврату неиспользуемых земель. Предметом отдельного анализа стали 82 земельных участка общей площадью 7 788,0 га, расположенные вдоль побережья и ставшие объектом обсуждения в средствах массовой информации.

60 участков находятся в частной собственности, 21 – в аренде, 1 – в постоянном землепользовании, в том числе:

36 участков используются по целевому назначению (имеются строения, зарегистрировано наличие скота);

по 9 участкам проводится работа Департаментом по управлению земельными ресурсами (далее – ДУЗР);

по 22 участкам материалы направлены в ДУЗР;

по 8 участкам выданы предписания;

по 2 участкам материалы находятся в суде;

по 4 участкам осуществляется подготовка материалов для направления в суд;

1 участок возвращен в государственную собственность.

Основная часть земельных участков была предоставлена в 2000-х годах, до введения в действие Водного кодекса Республики Казахстан.

Также ДУЗР проводятся проверочные мероприятия на предмет законности предоставления вышеуказанных земельных участков.

В городе Қонаеве проводится последовательная работа по выявлению неиспользуемых земельных участков и их возврату в госсобственность. В 2023-2025 годах направлены в ДУЗР материалы по 115 участкам площадью 11,0 тыс. га, из которых по 50 участкам выданы предписания, остальные участки находятся в работе ДУЗР.

Это лишь незначительная часть масштабной работы, проводимой по выявлению нарушений и возврату неиспользуемых земельных участков в регионе.

В целях обеспечения рационального использования земельных ресурсов на постоянной основе проводится мониторинг земель по поручению акимата области. В результате проводимого мониторинга акиматы районов и городов выявляют неиспользуемые земельные участки и направляют соответствующие материалы в уполномоченные органы для принятия мер в рамках действующего законодательства.

В целом акиматами районов и городов за 2023-2025 годы в адрес ДУЗР направлены материалы по 826 неиспользуемым земельным участкам сельскохозяйственного и коммерческого назначения общей площадью 165,3 тыс. га. В результате проверок ДУЗР по 541 земельному участку выявлены признаки нарушений – по ряду из них уже приняты меры административного воздействия.

За последние три года в госсобственность возвращено 1135 земельных участков общей площадью 367,8 тыс. гектаров. По городу Қонаеву этот показатель составил более 20,0 тыс. гектаров.

Работа по возврату ведется как по сельхозугодьям, так и по участкам с инвестиционным потенциалом, в том числе в прибрежной зоне Капшагайского водохранилища.

Возвращенные 942 земельных участка площадью 100,0 тыс. гектаров вновь введены в сельскохозяйственный оборот.

Эффективное вовлечение земли в оборот обеспечивает привлечение инвесторов и развитие сельских территорий.

Работа по обеспечению законности в сфере земельных отношений находится на постоянном контроле государственных органов и акимата области.