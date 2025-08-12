#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+37°
$
542.66
631.98
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+37°
$
542.66
631.98
6.77
Экономика и бизнес

Возврат земли – в приоритете: регион вернул в госсобственность более 367,8 тыс. гектаров земли

Возвращение в госсобственность более 367,8 тыс. гектаров земли, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 15:22 Фото: акимат Алматинской области
В Алматинской области продолжается работа по выявлению и возврату неиспользуемых земель. Предметом отдельного анализа стали 82 земельных участка общей площадью 7 788,0 га, расположенные вдоль побережья и ставшие объектом обсуждения в средствах массовой информации.
  • 60 участков находятся в частной собственности, 21 – в аренде, 1 – в постоянном землепользовании, в том числе:
  • 36 участков используются по целевому назначению (имеются строения, зарегистрировано наличие скота);
  • по 9 участкам проводится работа Департаментом по управлению земельными ресурсами (далее – ДУЗР);
  • по 22 участкам материалы направлены в ДУЗР;
  • по 8 участкам выданы предписания;
  • по 2 участкам материалы находятся в суде;
  • по 4 участкам осуществляется подготовка материалов для направления в суд;
  • 1 участок возвращен в государственную собственность.

Основная часть земельных участков была предоставлена в 2000-х годах, до введения в действие Водного кодекса Республики Казахстан.

Также ДУЗР проводятся проверочные мероприятия на предмет законности предоставления вышеуказанных земельных участков.

В городе Қонаеве проводится последовательная работа по выявлению неиспользуемых земельных участков и их возврату в госсобственность. В 2023-2025 годах направлены в ДУЗР материалы по 115 участкам площадью 11,0 тыс. га, из которых по 50 участкам выданы предписания, остальные участки находятся в работе ДУЗР.

Это лишь незначительная часть масштабной работы, проводимой по выявлению нарушений и возврату неиспользуемых земельных участков в регионе.

В целях обеспечения рационального использования земельных ресурсов на постоянной основе проводится мониторинг земель по поручению акимата области. В результате проводимого мониторинга акиматы районов и городов выявляют неиспользуемые земельные участки и направляют соответствующие материалы в уполномоченные органы для принятия мер в рамках действующего законодательства.

В целом акиматами районов и городов за 2023-2025 годы в адрес ДУЗР направлены материалы по 826 неиспользуемым земельным участкам сельскохозяйственного и коммерческого назначения общей площадью 165,3 тыс. га. В результате проверок ДУЗР по 541 земельному участку выявлены признаки нарушений – по ряду из них уже приняты меры административного воздействия.

За последние три года в госсобственность возвращено 1135 земельных участков общей площадью 367,8 тыс. гектаров. По городу Қонаеву этот показатель составил более 20,0 тыс. гектаров.

Работа по возврату ведется как по сельхозугодьям, так и по участкам с инвестиционным потенциалом, в том числе в прибрежной зоне Капшагайского водохранилища.

Возвращенные 942 земельных участка площадью 100,0 тыс. гектаров вновь введены в сельскохозяйственный оборот.

Эффективное вовлечение земли в оборот обеспечивает привлечение инвесторов и развитие сельских территорий.

Работа по обеспечению законности в сфере земельных отношений находится на постоянном контроле государственных органов и акимата области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Рост ВВП Казахстана за 7 месяцев 2025 года составил 6,3%
Экономика и бизнес
08:29, Сегодня
Рост ВВП Казахстана за 7 месяцев 2025 года составил 6,3%
В Астане заработал крупнейший в регионе дилерский центр Jetour
Экономика и бизнес
14:00, 11 августа 2025
В Астане заработал крупнейший в регионе дилерский центр Jetour
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: