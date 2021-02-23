Казахстанцы старше 65 лет смогут вакцинироваться от COVID-19

Казахстанцам старше 65 лет разрешили вакцинироваться против коронавируса. Об этом сообщил главный санврач страны Ерлан Киясов, передает zakon.kz.

Своим постановлением сняли ограничения по верхнему пределу возраста. Но необходимо перед применением вакцины для людей старшего поколения очень тщательно изучать анамнез, чтобы не было каких-то болезней текущих, - отметил главный санврач, сообщает "Хабар 24"

Ранее казахстанцам старше 65 лет прививаться от КВИ не рекомендовали.

Поэтапная добровольная вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала с 1 февраля. Медики используют российскую вакцину. На сегодняшний день прививки уже получили порядка 20 тысяч казахстанцев. В основном это медики, которые с самого начала пандемии находятся на передовой борьбы с опасным вирусом.

Кроме медработников постепенно мы начали также охватывать педагогов и военнослужащих. Отдельные представители уже и на первом этапе были привиты. - Из 19 с лишним тысяч человек, которые прививались, не было ли у кого-то признаков КВИ, кто-то заболел? - Нет, признаков таких, по крайне мере регистрации, не было, - сказал Ерлан Киясов.

В Казахстане вакцинация против COVID-19 входит в перечень гарантированного объема медпомщи, поэтому проводится бесплатно. Уже с марта для иммунизации планируют использовать "Спутник V", произведенный на Карагандинском фармзаводе. В дальнейшем подключат и препарат отечественного производства "QazCovid-In", который в настоящее время проходит 3-ю фазу клинических испытаний.

Всего до конца года привить от коронавируса планируют 6 млн человек.