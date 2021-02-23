В специнтернаты и дома престарелых проведут интернет и обяжут предоставлять отчеты в СМИ

Министерство труда и социальной защиты подготовило изменения и дополнения в Правила деятельности организаций, оказывающих специальные социальные услуги, передает zakon.kz.

В частности, в поправках говорится, в организациях стационарного типа (специнтернаты, дома престарелых, социальные дома и т.д.) предусматривается:

создание для получателей услуг наиболее адекватных по возрасту и состоянию здоровья условии жизнедеятельности, приближенных к домашним;

подготовка получателей услуг к возможности самостоятельному и независимому проживанию вне организации стационарного типа;

улучшение условий проживания получателей услуг, обеспечение условий для приема посетителей;

создание условий для доступа в интернет получателей услуг;

обеспечение сохранности личных вещей и ценностей получателей услуг;

информирование получателей услуг и членов их семей об объемах и видах специальных социальных услуг, правилах внутреннего распорядка организации стационарного типа;

исполнение возложенных на администрацию организации стационарного типа функций опекунов и попечителей в отношении получателей услуг, нуждающихся в опеке или попечительстве;

содержание здания в соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, требованиям к безопасности, в том числе пожарной безопасности;

современное техническое оснащение;

оборудование здания организации стационарного типа специальными приспособлениями с целью удобства проживания, обеспечения беспрепятственного доступа к нему, передвижения внутри помещения и на прилегающей к зданию территории в соответствии со строительными нормами и правилами;

Также в правилах появится пункт, обязывающий специнтернаты и социальные дома ежегодно утверждать медиа-план по освещению деятельности организации в средствах массовой информации, в том числе, в социальных сетях, мессенджерах.

Кроме того, они будут размещать и ежеквартально актуализировать в разделе "Доступная среда" на портале "Социальная защита лиц с инвалидностью" (inva.gov.kz) информацию о деятельности организации (реквизиты, фотоматериалы, контактные данные руководителя).

Также предусматривается для обеспечения безопасности оборудовать системой видеонаблюдения:

периметр территории, прилегающий к организации;

главные и запасные входы;

помещения (места) и кабинеты общего пользования;

другие помещения по усмотрению руководителя организации стационарного типа.

Срок хранения информации составляет не менее 30-ти суток.

По требованию близких родственников предоставляется доступ к просмотру видеонаблюдения в онлайн-режиме, в том числе посредством мобильного приложения.

Как поясняется, такие меры связаны с широким общественным резонансом, вызванным нарушениями, выявленными в последнее время. В частности, речь идет о смерти детей в Аягозском детском центре в ВКО, вспышке короновируса с летальными исходами в доме престарелых Акмолинской области, фактах жестокого обращения с детьми с психоневрологическими заболеваниями в Туркестанской области, нехватке врачей и летальные исходы в ЗКО.

Правила также дополнены новым пунктом, касающимся предоставления услуг на дому престарелым и больным казахстанцам.

Так, уход на дому смогут получать лица, достигшим пенсионного возраста, которые не способны самостоятельно себя обслуживать и нуждаются по состоянию здоровья в оказании специальном уходе на дому, не имеющие трудоспособных совершеннолетних детей, (супруга), а также имеющие трудоспособных совершеннолетних детей, супруга, которые по объективным причинам не обеспечивают им постоянную помощь и уход (имеют инвалидность первой, второй группы, онкологические, психические заболевания, находятся в местах лишения свободы, состоят на учете в центр психического здоровья или выехали на постоянное местожительство за пределы страны или проживают в другом населенном пункте, дополнительно для супруга – нахождение в преклонном возрасте, или наличие иных обстоятельств, которые решением местных исполнительных органов признаны ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан).

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 9 марта 2021 года.