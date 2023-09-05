Председателей кондоминиумов и управляющих многоквартирными домами обяжут предоставлять ежемесячные отчеты

Разработаны изменения и дополнений в правила формирования, обработки, а также централизованного сбора и хранения информации в электронной форме, в том числе функционирования объектов информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства, сообщает Zakon.kz.

В частности, вводится такое понятие как информационная система централизованного сбора и хранения электронных информационных ресурсов в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.

Это государственная информационная система, обеспечивающая консолидацию электронных информационных ресурсов с объектов информатизации ЖКХ, для анализа жилищного фонда и жилищно-коммунального хозяйства и осуществления государственного регулирования в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.

Предусматривается, что данная система будет собирать ежемесячные отчеты по управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества объекта кондоминиума, которые должны представлять председатели объединения собственников имущества или доверенные лица простого товарищества, либо управляющим многоквартирным жилым домом или управляющей компанией, назначенные жилищной инспекцией временной управляющей компанией собственникам квартир, нежилых помещений до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, посредством объектов информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства. Отчеты размещаются в общедоступных местах.

Типовая форма отчета, в частности, включает информацию о наличии регистрации кондоминиума, кадастровый номер дома, о количестве квартир и нежилых помещений, обеспечении газом и лифтами, производился ли капитальный ремонт, о виде теплоснабжения, наличии канализации, о количестве общедомовых приборов учета, о состоянии жилого дома и т.д.

Как отмечается, при отсутствии у субъекта информатизации ЖКХ в собственности или во владении объекта информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства ежемесячные отчеты, заполняются в ИС централизованного сбора через личный кабинет при регистрации.

Также в правила дополняется пункт о том, что уполномоченный орган осуществляет методологическое обеспечение функционирования и формирования электронных информационных ресурсов в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства, а также производит централизованный сбор, анализ и хранение, обеспечение сохранности и конфиденциальности электронных информационных ресурсов, полученных из объектов информатизации ЖКХ путем:

заключения соглашений с субъектами информатизации ЖКХ, являющимися собственниками или владельцами объектов информатизации ЖКХ по интеграции с ИС централизованного сбора;

анализа жилищного фонда и жилищно-коммунального хозяйства;

централизованного сбора, хранения, обеспечения сохранности и конфиденциальности электронных информационных ресурсов, полученных от субъектов информатизации ЖКХ.

Также говорится, что уполномоченный орган приказом вправе делегировать функции по администрированию ИС централизованного сбора в подведомственную ему организацию и определить Администратора ИС централизованного сбора.

Вместе с тем предусматривается, что местные исполнительные органы должны проводть инвентаризацию жилищного фонда и осуществлять учет функционирующих многоквартирных жилых домов с заполнением итоговых сведений в ИС централизованного сбора. Периодичность обновления и подтверждения итоговых сведений в ИС централизованного сбора составляет не реже 1 раза в год.

Администратор ИС централизованного сбора в течение 5 рабочих дней рассматривает заявку и уведомляет субъект информатизации ЖКХ, являющийся собственником или владельцем объекта информатизации ЖКХ, об одобрении или отказе заявки на электронный адрес указанного в заявке.

Администратор ИС централизованного сбора отказывает в заявке в случае неполноты представленной информации в заявке.

При одобрении Администратором ИС централизованного сбора заявки, уполномоченный орган заключает соглашение с субъектом информатизации ЖКХ, являющимся собственником или владельцем объекта информатизации ЖКХ, об интеграции объекта информатизации ЖКХ с ИС централизованного сбора и проводит тестирование объекта информатизации ЖКХ.

Кроме того, правила дополнены пунктом о голосовании собственниками квартир и нежилых помещений по тем или иным вопросам, связанным с содерданием дома. Оно может осуществляться посредством объектов информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства, абонентского устройства сотовой связи и с использованием иных способов, не запрещенных законодательством республики, с обязательной идентификацией собственника квартиры, нежилого помещения.

Итоги электронного голосования фиксируются посредством объектов информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.

При подведении итогов голосования учитываются голоса собственников квартир, нежилых помещений на собрании, проводимом явочным порядком и посредством объекта информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства, путем письменного опроса и посредством объекта информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.

Также предусматривается, что государственная регистрация, перерегистрация, внесение изменений и дополнений в учредительные документы, прекращение деятельности юридического лица объединения собственников имущества, осуществляется на основании электронного заявления, а также уведомления при изменении руководителя объединения собственников имущества посредством интеграции объектов информатизации в сфере ЖКХ в порядке, определяемом Министерством юстиции РК.

Объект информатизации в сфере жилищных отношений и жилищного фонда обеспечивает доступ к информационному ресурсу для обеспечения проверки электронной цифровой подписи в электронном документе, в том числе распечатанного на бумажном носителе.

Оговаривается, что ИС централизованного сбора может предоставлять информацию объектам информатизации ЖКХ посредством интеграции, в соответствии с соглашением, заключенным с уполномоченным органом.

Как поясняется, изменения в правила вводятся с целью приведение в соответствие с законом "О жилищных отношениях" в рамках изменений, принятых законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции" от 3 января 2022 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 сентября.