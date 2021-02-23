Семейную нарколабораторию накрыли в СКО

В Северо-Казахстанской области полицейскими задержана семья, подозреваемая в изготовлении и реализации синтетических наркотиков, сообщает zakon.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что наркотические вещества реализовывали контактным способом в Петропавловске, при этом помещение для производства психоактивных наркопрепаратов находилось в 120 км от города - в одном из сел Жамбылского района.

В нарколаборатории были созданы и строго соблюдались все условия для производства синтетической "соли": оборудовано проветриваемое помещение, имелись колбы, мерные емкости, защитные костюмы и респираторы. Всем этим криминальным бизнесом занималась пара сожителей, а также их близкие родственники.

В ходе задержания и обыска полицейскими было обнаружено и изъято около 55 граммов синтетических наркотиков, расфасованных на дозы и готовых к продаже. Изъят большой объем упаковочного материала, сотовые телефоны, аптечные весы, тетради с записями и другое. Также, обнаружено и изъято около 700 граммов порошкообразного вещества, схожего с синтетическим наркотиком. Изъятые вещества направлены на судебно-химическое исследование.

Разработка данной группы велась с октября прошлого года, полицейскими был проведен большой объем работы. Сейчас данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Четверо фигурантов - два мужчины и две женщины задержаны и водворены под стражу. Идет следствие, - рассказал заместитель начальника ДП СКО полковник полиции Руслан Назаров.