Amnesty International лишила Навального статуса узника совести

Международная правозащитная организация Amnesty International отозвала свое решение о признании Алексея Навального узником совести, передает zakon.kz.
Об этом сообщил в Twitter журналист Аарон Мате.
New: @AmnestyUK withdraws designation of Navalny as a "prisoner of conscience." In email, Amnesty says it's "no longer able to consider Aleksei Navalny a prisoner of conscience given the fact that he advocated violence and discrimination and he has not retracted such statements." pic.twitter.com/E9m0e6lzT8— Aaron Maté (@aaronjmate) February 23, 2021
Да, мы больше не будем использовать в отношении него словосочетание "узник совести", поскольку наш юридический и политический департамент, изучив высказывания Навального середины 2000-х годов, пришел к выводу, что они достигают уровня hate speech. Тем не менее наш призыв немедленно освободить его остается в силе, так как он преследуется исключительно по политическим мотивам. медиа-менеджер по Восточной Европе и Центральной Азии Александр Артемьев
Решение было принято на фоне высказываний блогера, "одобряющих насилие и дискриминацию". В 2000-х годах он неоднократно позволял себе различные националистические высказывания.
here is navalny’s 2007 video. “a tooth without a root is called “dead”. a nationalist is someone who doesn’t want the russian root to be removed from the word “russia”. we have the right to be russian in russia, and we will defend it.” pic.twitter.com/XjC3STL4rY— katya (@kazbek) January 19, 2021
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