Amnesty International лишила Навального статуса узника совести

Международная правозащитная организация Amnesty International отозвала свое решение о признании Алексея Навального узником совести, передает zakon.kz.

Об этом сообщил в Twitter журналист Аарон Мате.

New: @AmnestyUK withdraws designation of Navalny as a "prisoner of conscience." In email, Amnesty says it's "no longer able to consider Aleksei Navalny a prisoner of conscience given the fact that he advocated violence and discrimination and he has not retracted such statements." pic.twitter.com/E9m0e6lzT8

Решение было принято на фоне высказываний блогера, "одобряющих насилие и дискриминацию". В 2000-х годах он неоднократно позволял себе различные националистические высказывания.

here is navalny’s 2007 video. “a tooth without a root is called “dead”. a nationalist is someone who doesn’t want the russian root to be removed from the word “russia”. we have the right to be russian in russia, and we will defend it.” pic.twitter.com/XjC3STL4rY