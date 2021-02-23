Amnesty International лишила Навального статуса узника совести

Международная правозащитная организация Amnesty International отозвала свое решение о признании Алексея Навального узником совести, передает zakon.kz.

Об этом сообщил в Twitter журналист Аарон Мате.

New: @AmnestyUK withdraws designation of Navalny as a "prisoner of conscience." In email, Amnesty says it's "no longer able to consider Aleksei Navalny a prisoner of conscience given the fact that he advocated violence and discrimination and he has not retracted such statements." pic.twitter.com/E9m0e6lzT8 — Aaron Maté (@aaronjmate) February 23, 2021

Да, мы больше не будем использовать в отношении него словосочетание "узник совести", поскольку наш юридический и политический департамент, изучив высказывания Навального середины 2000-х годов, пришел к выводу, что они достигают уровня hate speech. Тем не менее наш призыв немедленно освободить его остается в силе, так как он преследуется исключительно по политическим мотивам. медиа-менеджер по Восточной Европе и Центральной Азии Александр Артемьев

Решение было принято на фоне высказываний блогера, "одобряющих насилие и дискриминацию". В 2000-х годах он неоднократно позволял себе различные националистические высказывания.