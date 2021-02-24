Денежные переводы будут облагаться налогом: очередной фейк появился в Казнете

Казахстанцы вновь распространяют фейк. На это раз рассылается сообщение о том, что в скором времени абсолютно все денежные переводы через мобильные приложения банков будут облагаться налогом, сообщает zakon.kz.

О нововведениях рассказал ведущий одного из YouTube-каналов.

Как отмечает Stopfake.kz, автор ролика ссылается на первого заместителя премьер-министра РК Алихана Смаилова, который призвал разработать системы налогообложения денежных переводов для физических лиц. Он также утверждает, что налог будет взиматься вне зависимости от суммы перевода и его назначения.

В Министерстве финансов отметили, что информация недостоверная.

Информация о том, что казахстанцам придется платить налог за каждую покупку (за которую заплатили картой, — авт.), на каждый денежный перевод друзьям или родственникам, не соответствует действительности. Ни один денежный перевод физических лиц не облагается налогом, и нет никаких планов на то, чтобы такой налог ввести. В указанном видео содержится недостоверная информация, — сообщили в ведомстве.

Алихан Смаилов действительно высказывался о необходимости охватить налогообложением денежные переводы предпринимателей за оказанные услуги или проданные товары. Эта мера коснется исключительно юридических лиц.