Пенсионные для инвалидов: депутат предлагает упростить прохождение врачебной комиссии

Депутат Мажилиса Аманжан Жамалов просит упростить малоподвижным гражданам процедуру прохождения врачебной комиссии для снятия пенсионных накоплений на лечение, передает корреспондент zakon.kz.

После моего запроса на прошлой неделе были утверждены правила использования части пенсионных накоплений на лечение и перевода в доверительное управление управляющим компаниям. Эти документы можно охарактеризовать следующей цитатой неизвестного автора: "Если я не оправдал ваши ожидания, не обижайтесь, ведь это ваши ожидания, а не мои обещания", — сказал Аманжан Жамалов.

Он обратил внимание на процедуру подачи заявки в "Отбасы банк". Так, после поступления средств на специальный счет "Отбасы банка" казахстанцы обращаются в медицинскую организацию по месту своего прикрепления с заявлением о предоставлении заключения врачебной комиссии. Однако данный пункт подразумевает только очную явку больного в медорганизацию.

Как быть в таком случае малоподвижным гражданам, особенно тем, кто находится на постельном режиме по медицинским показаниям? Считаю, для таких граждан необходимо предусмотреть упрощенный, либо выездной порядок получения заключения врачебной комиссии. Очень важно более внимательно подойти к изложению процедурных вопросов, чтобы задачи по лечению граждан не превратились в бюрократические хождения по кабинетам, — уточнил депутат.

Что касается правил перевода пенсионных накоплений в доверительное управление, то здесь, по словам мажилисмена, также необходимо менять процедуру, так как есть непонимание со стороны граждан.

Они вызывают еще больше непонимания. Сразу скажу, эти правила совершенно бесполезная для граждан опция. Они фактически полностью копируют правила, по которым на сегодня работает ЕНПФ. Следовательно, доходность от них будет такая же. Считаю, необходимо принять более гибкую инвестиционную декларацию для частных управляющих. Они должны иметь возможность осуществлять инвестиции по аналогии с лучшими мировыми инвестиционными фондами, — заключил Аманжан Жамалов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан