В Казахстане ввели новый запрет на снятие пенсионных накоплений

Сегодня в АО "Отбасы банк" обратились к казахстанцам с важной информацией по снятию пенсионных накоплений на лечение, сообщает Zakon.kz.

Граждан предупредили о прекращении приема заявок на офтальмологические услуги через платформу enpf-otbasy.kz.

"АО "Отбасы банк" (дочерняя организация холдинга "Байтерек") информирует, что прием заявок на оплату офтальмологических услуг за счет единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) через платформу enpf-otbasy.kz будет прекращен с 4 декабря 2025 года", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте банка в четверг.

Уточняется, что все заявки, поданные до указанной даты, будут приняты в работу и рассмотрены в установленном порядке.

"Прекращение приема заявок на офтальмологические услуги связано с тем, что министерство здравоохранения внесло изменения в Правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение. 3 декабря 2025 года был опубликован соответствующий приказ. Данные правила исключают норму по использованию пенсионных денег не только на стоматологические услуги, но и на офтальмологию", – объяснили казахстанцам.

Согласно информации, на текущий момент в банке находится 15 808 заявок по направлению "офтальмология" на общую сумму 13,3 млрд тенге. Из них:

по 5131 заявке на сумму 4,6 млрд тенге сотрудники банка проводят проверку вложенных документов;

по 10 677 заявкам на сумму 8,7 млрд тенге клиентам необходимо дополнительно предоставить подтверждающие документы.

"После приостановления приема заявок по стоматологическим услугам значительно вырос поток обращений на офтальмологию. Если до 15 сентября в среднем в месяц одобрялось около 174 заявок, то после ограничений по стоматологии этот показатель увеличился до 1264 одобренных заявок в месяц – рост составил более чем в 7 раз", – подчеркнули в финансовом учреждении.

Отмечается, что одновременно сотрудники банка выявили ряд подозрительных случаев.

"В частности, поступали заявки от разных клиентов, заключивших договоры с одной и той же офтальмологической клиникой. Однако в предоставленных документах указывались разные адреса клиники в разных городах. Проведенная проверка показала, что по указанным адресам такой клиники нет", – заявили в финучреждении.

При этом казахстанцы, несмотря на приостановление отдельных направлений, смогут использовать пенсионные излишки на жизненно необходимые и дорогостоящие виды лечения , такие как:

лечение орфанных заболеваний;

реконструктивные и восстановительные операции;

радионуклидная и радиойодтерапия;

радиохирургическое лечение;

протонная терапия.

Таким образом, как пояснили в банке, стоматология и офтальмология составляют лишь небольшую часть полного перечня медицинских услуг, на которые могут направляться единовременные пенсионные выплаты.

