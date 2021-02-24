В Алматинской области полицейский устроил свою свадьбу в ресторане во время карантина

В Сети появились фотографии со свадьбы одного из полицейских Алматинской области, передает zakon.kz.

В паблике dyshi_zharkent в Instagram опубликовали несколько снимков молодоженов от подписчика, который сообщил, что на фото сотрудник полиции, который организовал свою свадьбу в одном из ресторанов Жаркента 22 февраля. Также подписчик задал вопрос: "Простому народу нельзя, а их людям можно?"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дыши,Жаркент (@dyshi_zharkent)

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области сообщили, что проведена проверка.

Проанализировав данную публикацию, сообщаем, что по указанному факту ДП Алматинской области проведена проверка. Информация об организации свадебного мероприятия подтвердилась. В настоящее время собранный по факту материал направлен в санитарно-эпидемиологическую службу для привлечения организаторов мероприятия к ответственности, предусмотренной ст. 425 КоАП РК, - уточнили в областном ДП.