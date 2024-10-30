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В убийстве младенца в Алматинской области полиция подозревает его мать

мать подозревают в гибели младенца в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 18:50 Фото: pixabay
Пресс-служба Департамента полиции Алматинской области прокомментировала Zakon.kz информацию о гибели новорожденного мальчика.

Как выяснилось, по факту убийства матерью новорожденного ребенка полицией возбуждено уголовное дело.

"В ходе розыскных мероприятий установлена биологическая мать ребенка, которая госпитализирована в районную больницу. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в заброшенном здании села Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области нашли тело новорожденного ребенка.

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