В убийстве младенца в Алматинской области полиция подозревает его мать
Фото: pixabay
Пресс-служба Департамента полиции Алматинской области прокомментировала Zakon.kz информацию о гибели новорожденного мальчика.
Как выяснилось, по факту убийства матерью новорожденного ребенка полицией возбуждено уголовное дело.
"В ходе розыскных мероприятий установлена биологическая мать ребенка, которая госпитализирована в районную больницу. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в заброшенном здании села Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области нашли тело новорожденного ребенка.
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