Названо средство, которое способно решить проблему выпадения волос

Кокосовое масло способно решить проблему выпадения волос, передает zakon.kz.

Как сообщает "Профиль", исследователи из Индии оценили эффективность масел в уходе за волосами. Для этого они сравнили кокосовое, минеральное и подсолнечное масла как наиболее популярные в уходовом сегменте. К этому ученых подтолкнули предыдущие исследования, которые показали, что обработка волос кокосовым маслом может предотвратить их повреждение при расчесывании.

В ходе эксперимента участники наносили масла как до мытья головы, так и после. Затем ученые измеряли уровень белка кератина, оставшегося в волосах. Оказалось, что больше всего этой аминокислоты осталось в тех прядях, на которые наносилось кокосовое масло. При этом как минеральное, так и подсолнечное по этому параметру показали нулевую эффективность.

По мнению исследователей, такой результат объясняется разным химическим составом масел. Так, в состав кокосового входит большое количество насыщенных жирных кислот, в том числе лауриновой, его использование способствует повышению уровня белка в волосе.

Из-за небольшого молекулярного веса и линейного строения, кокосовое масло легко проникает в структуру волоса, - рассказали эксперты.

Как отмечает специалист по уходу за волосами Филипп Кингсли, если не употреблять достаточно протеина, можно испытать проблему чрезмерного выпадения волос, так как они состоят из кератина на 85%.

Он заверил, что употребляемые в пищу белки являются "кирпичиками", которые могут помочь сделать волосы сильнее, а также улучшить темп их роста.

Также Кингсли отметил, что если причина выпадения волос в недостаточном количестве белка, то с этой проблемой будет легко справиться. Употребляя не менее 120 грамм насыщенных белком продуктов на завтрак и обед, можно восстановить свои волосы до прежнего состояния. Также специалист советует употреблять не менее двух яиц в день.