Как остановить выпадение волос

Все мечтают о красивых, здоровых и густых волосах. Однако они редеют из-за болезней, стрессов, неправильного ухода и питания. Корреспондент Zakon.kz подготовил советы, как не усугубить ситуацию и не облысеть.

Жизненный цикл

Плотность волосяного покрова у всех отличается, зависит она от пола, возраста и даже расовой принадлежности. Похвастаться шевелюрой чаще всего могут блондины, у них на голове около 140 тысяч волос, далее идут шатены – 109 тысяч, брюнеты – 102 тысячи, меньше всего густотой могут отличаться рыжие – 88 тысяч.

Все волосы не растут одновременно, они проходят три фазы роста: анаген, катаген и телоген. Продолжительность анагена составляет от двух до пяти лет. За сутки волос удлиняется в среднем на 0,1-0,4 мм. Примечательно, что у женщин волосы растут быстрее, чем у мужчин. В катагене происходит замедление роста, длится он от четырех до шести недель. А во время телогена волосы перестают расти, они выпадают. Этот период продолжается до трех месяцев. Затем вновь начинается фаза анагена.

Выпадение волос – явление вполне закономерное и естественное. Ежедневно человек теряет от 100 до 150 волос. Поэтому нет повода впадать в панику при виде волосков на расческе.

Из-за чего выпадают волосы

Есть повод забеспокоиться при усиленном выпадении волос, называется оно алопеция. Если вы столкнулись с этим, то тогда нужно лечиться. Только для этого необходимо установить причину облысения. А она может быть самой разной:



дефицит витаминов и минералов – регулярное поступление необходимых веществ в организм обеспечивает хорошее самочувствие и гармоничный внешний вид. Если витаминов и минералов не хватает, начинаются проблемы, в том числе и с волосами;

– регулярное поступление необходимых веществ в организм обеспечивает хорошее самочувствие и гармоничный внешний вид. Если витаминов и минералов не хватает, начинаются проблемы, в том числе и с волосами; влияние стрессов – на любое переживание организм реагирует негативно. Выпадение волос – результат пережитого: тревоги, переутомления, ссор;

– на любое переживание организм реагирует негативно. Выпадение волос – результат пережитого: тревоги, переутомления, ссор; внутренние заболевания – не лучшим образом на состоянии волос отражаются перенесенное заболевание или прием медикаментов;

– не лучшим образом на состоянии волос отражаются перенесенное заболевание или прием медикаментов; гормональный сбой – изменение гормонального фона тоже влечет за собой плачевные последствия. Такое наиболее часто случается у женщин в период полового созревания и во время беременности;

– изменение гормонального фона тоже влечет за собой плачевные последствия. Такое наиболее часто случается у женщин в период полового созревания и во время беременности; неправильный уход за волосами – все химические (завивки, окрашивания) и термические (сушка феном, укладки с термоприборами) процедуры ослабляют и повреждают волосы.

Полезные продукты

Прежде всего укреплению волос поможет правильное питание. Ваш рацион должен включать продукты с:

железом : нежирную говядину, фасоль, зеленые листовые овощи и яйца;

: нежирную говядину, фасоль, зеленые листовые овощи и яйца; биотином : орехи, сладкий картофель, яйца, лук, овсяные хлопья;

: орехи, сладкий картофель, яйца, лук, овсяные хлопья; омега-3 жирными кислотами: лосось, макрель, тунец, льняное семя, яичные желтки, семена конопли и грецкие орехи;

жирными кислотами: лосось, макрель, тунец, льняное семя, яичные желтки, семена конопли и грецкие орехи; белком: яйца, нежирное мясо и морепродукты.



Обязательно пейте достаточно воды – это важная составляющая сбалансированного питания. Можно подкрепить организм витаминами. Важную роль для нормального роста волос играет железо, не будут лишними и витамины А, С, D, Е, цинк, медь, сера, магний, йод, Омега-3 и белок.

Советы косметологов

Косметологи предлагают ряд своих услуг для укрепления волос:

Мезотерапия – процедура, при которой производится внутрикожное введение лекарственных препаратов в области волосистой части головы. Благодаря ей можно быстро улучшить местное кровообращение и создать высокую концентрацию лекарственного средства.

Плазмотерапия применяется при сильном выпадении волос. Ее суть заключается в активной стимуляции скрытых резервов с помощью введения плазмы, обогащенной тромбоцитами, которую получают из крови самого пациента. Считается, что этот метод лечения волос безопасен, хорошо изучен и доказал свою эффективность.

Полинуклеотидная биорепарация – в основе данной методики лежит взаимодействие полинуклеотидов с молекулой ДНК. Заменяя ее отдельные элементы на неповрежденные или открепляя целые мутационные участки и соединяя оставшиеся здоровые части, полинуклеотиды восстанавливают функциональную активность клеток. Отличный эффект достигается за счет стимуляции роста фибробластов, стимуляции ангиогенеза, повышения оксигенации тканей, защиты от свободных радикалов.

Способы укрепления волос

Трихологи рекомендуют использовать не только шампуни против выпадения волос, но и лосьоны, маски, бальзамы и масла. Полезной основой считаются: репейное масло, луковая шелуха, яйцо, настойка перца.

Важный нюанс – бальзам лучше наносить на влажные и чистые волосы. То же самое касается масел, но их стоит втирать в сухие волосы. Хорошо, если в составе средств будут кератин или церамиды, они делают волос более гладким и ровным, не спутывают его.

Издавна для стимуляции роста волос используют никотиновую кислоту. Ее втирают в кожу головы. Средство улучшает кровообращение. Использовать его рекомендуют в течение трех месяцев, но не более. Также важно наблюдать за реакцией кожи, чтобы не спровоцировать раздражения.

Многие укрепляют волосы в домашних условиях масляными и яичными масками, луковым соком, крапивным настоем. Еще благоприятно на волосы влияет массаж головы.