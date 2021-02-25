Сабину Алтынбекову обошли в звании самой красивой волейболистки планеты

Греческое издание Gazzetta назвало самую красивую волейболистку планеты — это 25-летняя россиянка Алиса Маненок. Она единственная, кто опередил Сабину Алтынбекову, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Алиса занималась спортом с ранних лет: сначала она сделала выбор в пользу плавания, однако затем в 14 переключилась на волейбол. Она стала воспитанницей школы-интерната для одаренных детей им. Н. Н. Дубинина, после чего стала играть за "Приморье" — сначала в младшем составе, а потом и во взрослой команде. Когда Маненок стала студенткой факультета журналистики и социологии Казанского федерального университета, она начала выступать за сборную вуза.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алиса Манёнок / Alisa Manyonok (@lis_manyonok)

Вскоре Алиса решила совмещать спорт с модельным бизнесом: она регулярно участвует в различных модных шоу и показах.

На данный момент последним большим конкурсом для Алисы стал "Мисс Земля", который прошел в 2019 году в Маниле (Филиппины). Там волейболистка представляла Беларусь: она выбрала эту страну, потому что там родился ее отец и проживает большая часть родственников.

Это моя историческая родина, — говорит Маненок.

В итоге она заняла четвертое место, а жюри присвоило ей титул "Мисс Огонь".

Сейчас девушка живет в Казани, играет за волейбольную команду Казанского университета и работает моделью, принимая участие в показах и модных шоу. На данный момент в Instagram у Алисы 97,9 тысячи подписчиков.













