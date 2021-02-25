Премьер Армении уволил главу Генштаба ВС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил начальника Генерального штаба ВС, генерал-полковника Оника Гаспаряна, который вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал его отставки, сообщает zakon.kz.

Я сегодня принял решение уволить начальника генштаба и его первого заместителя. Министр обороны уже готовит соответствующее решение о назначении нового главы генштаба и его заместителей, - заявил Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

По данным ТАСС, 25 февраля Генштаб ВС Армении распространил заявление, в котором говорилось, что в связи с создавшейся ситуацией военные требуют отставки премьер-министра и правительства, а также рекомендуют воздержаться от применения силы.

В генштабе заявили, что "премьер и правительство не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной ситуации".

Заявление подписали начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов.