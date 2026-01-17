Токаев сменил начальника Генштаба ВС РК
Фото: МО РК
17 января 2026 года Каныш Абубакиров назначен первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба Вооруженных сил РК, сообщает Zakon.kz.
О назначении сообщили в пресс-службе Акорды.
"Распоряжением главы государства Абубакиров Каныш Асанханович назначен первым заместителем министра обороны Республики Казахстан – начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", – говорится в сообщении.
На должности он заменил Султана Камалетдинова.
Каныш Абубакиров носит звание генерала-лейтенанта, с января 2024 года занимал должность замминистра обороны.
Ранее в Казахстане обновили правила призыва на воинскую службу.
