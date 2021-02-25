Мы призываем к спокойствию - в Кремле прокомментировали ситуацию в Армении

Российские власти призывают граждан Армении к спокойствию, сообщает zakon.kz.

Об этом этом изданию "Известий" рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы с тревогой наблюдаем за развитием ситуации в Армении. Мы считаем это исключительно внутренним делом Армении, нашего очень важного и близкого союзника. Мы призываем к спокойствию и полагаем, что ситуация должна оставаться в конституционном поле, — отметил представитель Кремля.

Он также указал на важность взаимодействия Москвы и Еревана по линии Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), Договора о коллективной безопасности, Содружества Независимых Государств (СНГ).

Сейчас стоит очень важная задача по дальнейшей реализации пунктов трехстороннего документа по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха, который был подписан несколько месяцев тому назад, — напомнил Песков.

По словам пресс-секретаря, пока что контакты между Россией и Арменией не состоялись, однако сообщение с Ереваном организуется при необходимости "достаточно оперативно".

Комментировать заявления Пашиняна об "Искандерах" Песков не стал.

Российская техника неоднократно демонстрировала свою эффективность в самых различных точках мира, — добавил он.