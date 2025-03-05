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Общество

Казахстанцев призывают сохранять спокойствие 6 марта

Электросирена, электросирены, сирены, сирена, система оповещения населения, система оповещений, система оповещения , фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 11:50 Фото: pexels
6-7 марта 2025 года в северных, восточных и центральных регионах Казахстана пройдет второй этап Республиканского командно-штабного учения "Көктем-2025". Об этом сегодня рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК, сообщает Zakon.kz.

Тема: "Подготовка органов управления, сил и средств Государственной системы гражданской защиты к действиям при ликвидации ЧС в условиях паводкового периода".

"В целях проверки готовности системы оповещения территориального уровня по сигналу "Внимание всем!" 6 марта в 11:00 будет произведен запуск всех имеющихся звуковых электросирен в девяти регионах страны. В этой связи просим сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам", – говорится в обращении МЧС к гражданам, распространенном 5 марта.

В ведомстве уточнили, что республиканский штаб по координации и руководству учением будет располагаться в Костанае.

"В рамках учения в течение двух дней в Астане, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, области Абай и Улытау будет проводиться комплекс профилактических мероприятий".Пресс-служба МЧС РК

Подобное обращение МЧС к казахстанцам было 4 февраля 2025 года. Тогда сирены зазвучали в 11-ти регионах страны.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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