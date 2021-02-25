Пашинян: Пусть народ застрелит меня на площади

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армия не может участвовать в политических процессах и должна подчиняться избранным властям, сообщает zakon.kz.

Народ, по его словам, не допустит военного переворота в Армении. Он вышел к своим сторонникам в центре Еревана и заявил, что ситуация в стране напряженная, но управляемая, а вооруженные силы подчиняются народу и главе правительства.

После войны я очень много думал об отставке. Но потом я сказал, что стал премьером не по своей воле, а так решил народ.И народ должен решить вопрос моего ухода. Пусть народ потребует мою отставку, пусть застрелит меня на площади. Никол Пашинян

Ранее вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера Пашиняна. После чего премьер-министр назвал произошедшее попыткой переворота и призвал людей выйти на улицы.

Пашинян утверждает, что у прежних властей страны есть ставленники в вооруженных силах, они должны уйти, затем предложил начальнику Главного штаба ВС Армении добровольно уйти в отставку.

В небе над Ереваном заснят истребитель, передает РИА Новости. Боевая машина кружила над площадью Свободы, где собрались противники премьера Никола Пашиняна. Митингующие поприветствовали самолет аплодисментами.

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