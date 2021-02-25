Ветхое жилье - в Жезказгане ввели режим ЧС

В Жезказгане ввели режим ЧС техногенного характера из-за большого количества ветхого жилья в городе, сообщает zakon.kz.

Жителям 24 домов предлагают компенсацию. Но ее сумма людей возмущает, передает КТК.

О том, что скоро здесь будет невозможно жить, семья Володиных слышит уже много лет. Их дом собирались снести еще в прошлом году. Стены и полы давно покосились. После обследования жилья пошли предложения. Носемья, которой с трудом хватает на жизнь, не представляет, как будет выплачивать огромные ежемесячные взносы.

Если мы берем квартиру, значит, мы за нее платим, с нас высчитывают, а остальное мы должны платить 20-25 лет. А если я не выплачу, значит, мои дети, получается, останутся на улице. жительница города Жезказгана Наталья Володина

Аварийными признали 24 дома, их в этом году планируют снести. Находиться там опасно: конструкции могут в любой момент рухнуть. Большая часть строений расположена в центре. Пенсионеры, прожившие тут много лет, рассчитывают на равнозначное жилье. В противном случае отказываются покидать дряхлые, но родные стены.

Снос ветхого жилья начали с прошлого года, когда снесли девять домов. Двухкомнатные тогда оценили в 3,5 миллиона, квартиры с тремя комнатами – в 4,5. Цены на этот год еще не установлены, но разница, скорее всего, будет небольшой. Власти уже готовятся к долгим переговорам с жильцами.

Суть их обращения была, что "вы нам дадите копейки и выкинете на улицу". Такого не предусмотрено. Всем собственникам квартир будет выплачиваться компенсация в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственном имуществе". Компенсация будет выплачиваться по рыночной стоимости аналогичного жилья. Жители могут сумму своей компенсации внести сразу в качестве первоначального взноса и дальше выбирать жилье по своим финансовым возможностям. руководитель отдела жилищной инспекции города Жезказгана Алиса Сагимбаева

Выплаты будут зависеть и от самой постройки. Например, жителям деревянных домов не стоит рассчитывать на суммы, как за кирпичные здания. На компенсацию выделили 1,5 миллиарда тенге. Их получат 259 семей из аварийного жилья.

Жильцам остается надеяться на щедрость оценочных комиссий. Суммы компенсации должно хватить на покупку другого жилья. В противном же случае им остается рассчитывать только на ипотеку, так как предоставление аналогичных квадратных метров программой не предусмотрено.