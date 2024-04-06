В Костанае ввели режим ЧС
Фото: МЧС РК
6 апреля на брифинге аким Костаная Марат Жундубаев сообщил о введении в городе режима ЧС, сообщает Zakon.kz.
Аким города попросил граждан, живущих в зонах подтопления, эвакуироваться заблаговременно.
"Не надо ждать, пока вода придет во дворы. Жители говорят: "такого не было, у нас всегда топит только огороды, фундаменты". Воды в два раза... а может, даже больше, она идет. Сегодня в обед мы ощутим первый приход воды, и уже к вечеру будет второй приход", – сообщил аким на видео издания "Наша Газета".
Накануне власти Костанайской области попросили срочно эвакуироваться жителей Тобола.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript