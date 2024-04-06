Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Костанае ввели режим ЧС

паводки, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 10:08 Фото: МЧС РК
6 апреля на брифинге аким Костаная Марат Жундубаев сообщил о введении в городе режима ЧС, сообщает Zakon.kz.

Аким города попросил граждан, живущих в зонах подтопления, эвакуироваться заблаговременно.

"Не надо ждать, пока вода придет во дворы. Жители говорят: "такого не было, у нас всегда топит только огороды, фундаменты". Воды в два раза... а может, даже больше, она идет. Сегодня в обед мы ощутим первый приход воды, и уже к вечеру будет второй приход", – сообщил аким на видео издания "Наша Газета".

Накануне власти Костанайской области попросили срочно эвакуироваться жителей Тобола.

Читайте также

Каратомарское водохранилище
Паводки в Костанае: в акимате поделились кадрами переполненного водохранилища
эвакуированные
В Мангистаускую область из Кульсары эвакуировали более 8,5 тыс. человек
Тендеры на 1,3 млрд тенге отменили в Уральске
Тендеры на 1,3 млрд тенге отменили в Уральске
Мухит Турсынали
Костанай Костанайская область Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Қадір түні: что дает ночь предопределения и как ее правильно провести
Қадір түні: что дает ночь предопределения и как ее правильно провести
Похолодание и сильные дожди придут в Казахстан
Похолодание и сильные дожди придут в Казахстан
Невероятные кадры в Қадір түні из главной мечети Астаны опубликовали в Казнете
Невероятные кадры в Қадір түні из главной мечети Астаны опубликовали в Казнете
В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора
В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: