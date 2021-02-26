Делегацию NASA пригласили посмотреть на пуск с Байконура

26 февраля 2021, 08:52
Фото: РБК

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время телефонного разговора с исполняющим обязанности администратора NASA Стивеном Юрчиком пригласил делегацию NASA посетить космодром Байконур, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Рогозин пригласил делегацию NASA на космодром Байконур для посещения пилотируемого пуска в апреле 2021 года, - говорится на сайте "Роскомоса".

Первый пилотируемый запуск на МКС в 2021 году состоится 9 апреля, в преддверии Дня космонавтики, который отмечают 12 апреля. На МКС отправят международный экипаж на корабле "Союз МС-18".


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