Делегацию NASA пригласили посмотреть на пуск с Байконура

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время телефонного разговора с исполняющим обязанности администратора NASA Стивеном Юрчиком пригласил делегацию NASA посетить космодром Байконур, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Рогозин пригласил делегацию NASA на космодром Байконур для посещения пилотируемого пуска в апреле 2021 года, - говорится на сайте "Роскомоса".

Первый пилотируемый запуск на МКС в 2021 году состоится 9 апреля, в преддверии Дня космонавтики, который отмечают 12 апреля. На МКС отправят международный экипаж на корабле "Союз МС-18".