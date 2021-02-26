Когда начнется призыв военнослужащих срочной службы

О проведении весенней призывной кампании рассказал начальник Департамента организационно-мобилизационной работы генерального штаба Вооруженных сил Казахстана Сакен Жусупов, передает корреспондент zakon.kz.

Весенний призыв на срочную воинскую службу начнется 1 марта и продлится до 1 июля. Ряды вооруженных сил, других войск и воинских формирований Казахстана пополнят более 13,5 тыс. военнослужащих срочной службы в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований к предоставлению отсрочки или освобождения от призыва. Призыв и увольнение военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные сроки, будут организованы и проведены в соответствии с действующим законодательством, - сообщил Сакен Жусупов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

С целью снижения непосредственного контакта с населением в условиях пандемии, а также автоматизацией процесса оповещения, в этом году в пилотном режиме планируется рассылка SMS-сообщений призывникам. Отправка оповещений будет осуществляться сервисом службы "1414" министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности.

В ходе весеннего призыва ПЦР-исследование призывников будет проводиться дважды - на сборных пунктах при призыве и в воинских частях. Вакцинация вновь призванных военнослужащих будет организована на местах прохождения службы вместе с остальным личным составом, - уточнил начальник Департамента организационно-мобилизационной работы генерального штаба ВС РК.

Тамила Языкова, Нур-Султан