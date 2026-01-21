#Казахстан в сравнении
Очередной призыв на срочную воинскую службу состоится в марте-июне 2026 года

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 09:34 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Подготовлено постановление правительства РК об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан РК на срочную службу, сообщает Zakon.kz.

Проект разработан в рамках реализации Указа президента РК "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2026 года".

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 февраля.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 09:34
В Казахстане обновили правила призыва на воинскую службу

Ранее мы рассказали, что в Казахстане изменились правила учета призывников.

