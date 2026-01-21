Очередной призыв на срочную воинскую службу состоится в марте-июне 2026 года
Подготовлено постановление правительства РК об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан РК на срочную службу, сообщает Zakon.kz.
Проект разработан в рамках реализации Указа президента РК "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2026 года".
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 февраля.
