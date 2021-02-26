Жапаров рассказал, почему в Кыргызстане часто свергали власть

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров рассказал, почему кыргызстанцы свергали власть, передает zakon.kz.

24 февраля Садыр Жапаров совершил свой первый официальный визит в Россию, где встретился с Владимиром Путиным. В рамках своего визита в Россию президент дал большое интервью "Российской газете".

В начале беседы его спросили, что он подарил российскому коллеге.

Я привез в подарок российскому президенту Владимиру Путину красивый меч. Этот меч был сделан очень хорошими мастерами у нас в Кыргызстане, - ответил он.

В числе прочих президенту задали вопрос про частую смену власти в Кыргызстане не "юридическим" способом.

Действительно, за последние 30 лет в Кыргызстане три раза на фоне народных волнений сменялась власть. Наша страна переживает непростое время, что характерно в период становления молодого государства. Все страны проходят через подобные исторические испытания, исключений практически не бывает. В то же время, рассматривая особенности политических событий в Кыргызстане с другой стороны, мы видим, что прежние руководители страны не давали народу шансов на юридический механизм смены власти: масштабная фальсификация выборов, политические гонения, коррумпированность, клановость. И люди были вынуждены силой свергать такую бессовестную власть. Я бы не сказал, что это хороший способ смены власти, однако в данных ситуациях у народа не осталось иного выбора для выражения недовольства действиями властей, - сказал он.

Президент добавил, что народ Кыргызстана чрезвычайно активен и мобилен.

Ментально мы свободолюбивая нация, состоявшая из множества племен, постоянно кочевавших. Поэтому любые попытки узурпировать власть в нашей республике обречены на неудачу.

Жапаров также высказался об экс-президенте Сооронбае Жээнбекове.

Мой предшественник президент Сооронбай Жээнбеков, казалось, жил в своем собственном мире, оторванном от настоящей реальности и запросов общественности, поэтому принимал изначально неправильные решения, раздражавшие народ. Словом, причин для революций много, и если они происходят, это признак того, что обществу необходимы демократические перемены, трансформация общественно-политической системы и социально-экономический рывок, - сказал он.

10 января в Кыргызстане прошли президентские выборы. Шестым по счету президентом Кыргызстана стал 52-летний Садыр Жапаров.