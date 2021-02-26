Лукашенко: Ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет

Александр Лукашенко опроверг слухи, что намерен передать власть в стране старшему сыну, сообщает zakon.kz.
26 февраля Виктор Лукашенко, старший сын президента, избран Олимпийским собранием на пост президента НОК. На церемонии награждения Лукашенко прокомментировал транзит власти.
И, самое главное, много вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня. Виктор сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями, - сказал Александр Лукашенко.
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