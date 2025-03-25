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Мир

Лукашенко официально стал президентом Беларуси в седьмой раз

Беларусь, Александр Лукашенко, президент Беларуси, , фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 14:29 Фото: president.gov.by
В Беларуси сегодня, 25 марта 2025 года, проходит инаугурация вновь избранного президента, которым в седьмой раз стал Александр Лукашенко, сообщает Zakon.kz.

Церемонию проводят во Дворце Независимости в Минске. Всего на мероприятии присутствуют более 1,1 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы президента Беларуси.

После присяги Лукашенко подписал акт, а глава Центризбиркома страны вручил ему удостоверение главы государства.

"Присягать стране и белорусскому народу в год 80-летия Великой Победы – огромнейшая ответственность. Сегодня мы все приносим клятву верного служения Отечеству и никому не позволим стереть созидательный след в истории – наш и наших предшественников", – подчеркнул Александр Лукашенко.

Выборы президента состоялись в Беларуси 26 января 2025 года. Подавляющее большинство граждан проголосовало за действующего президента Александра Лукашенко. С победой новоизбранного главу государства 27 января поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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Андрей Дюсупов
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