Лукашенко официально стал президентом Беларуси в седьмой раз

В Беларуси сегодня, 25 марта 2025 года, проходит инаугурация вновь избранного президента, которым в седьмой раз стал Александр Лукашенко, сообщает Zakon.kz.

Церемонию проводят во Дворце Независимости в Минске. Всего на мероприятии присутствуют более 1,1 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы президента Беларуси.

После присяги Лукашенко подписал акт, а глава Центризбиркома страны вручил ему удостоверение главы государства.

"Присягать стране и белорусскому народу в год 80-летия Великой Победы – огромнейшая ответственность. Сегодня мы все приносим клятву верного служения Отечеству и никому не позволим стереть созидательный след в истории – наш и наших предшественников", – подчеркнул Александр Лукашенко.

Выборы президента состоялись в Беларуси 26 января 2025 года. Подавляющее большинство граждан проголосовало за действующего президента Александра Лукашенко. С победой новоизбранного главу государства 27 января поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.