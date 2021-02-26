Навального этапировали из СИЗО в колонию

Российский оппозиционер Алексей Навальный этапирован из СИЗО "Матросская тишина" в колонию, передает zakon.kz.

Алексей Навальный этапирован из СИЗО-1 ФСИН России, - написал в Twitter его адвокат Вадим Кобзев.

Куда этапирован Навальный – пока неизвестно. Когда оппозиционер прибудет в колонию, его родственникам или адвокатам должны будут сообщить, где он находится.

Навального задержали 17 января, сразу после прилета из Германии, где он лечился после отравления. 19 января его доставили в следственный изолятор "Матросская Тишина". В начале февраля суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. Оппозиционеру предстоит провести в колонии 2 года 8 месяцев.