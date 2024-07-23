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Куандыка Бишимбаева этапировали в колонию максимальной безопасности

Куандык Бишимбаев, Салтанат Нукенова, судебный процесс, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 15:07 Фото: Telegram/Jogargy_sot
Осужденный экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев этапирован в колонию. Об этом Zakon.kz сообщили 23 июля 2024 года в Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС).

В какой именно регион отправлен Бишимбаев, не уточняется.

"Данный осужденный этапирован в учреждение максимальной безопасности согласно приговору суда. Вместе с тем сообщаем, что согласно статье 88 Уголовно-исполнительного кодекса осужденные направляются в места отбывания наказания согласно прикреплению".Пресс-служба Комитета уголовно-исполнительной системы

Также отмечено, что в соответствии со статьей кодекса иная информация не подлежит разглашению.

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13 мая 2024 года Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы, а Бахытжана Байжанова – к четырем годам лишения свободы.

27 мая стало известно, что апелляционные жалобы на приговор суда первой инстанции по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова поступили в столичный городской суд. Позже адвокат Бишимбаева озвучил суть апелляционных жалоб.

26 июня апелляционная инстанция оставила приговор Куандыку Бишимбаеву и Бахытжану Байжанову без изменения.

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