Токаев поздравил Эрдогана с днем рождения

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с днем ​​рождения, передает zakon.kz.

Глава Казахстана пожелал турецкому коллеге успехов в его ответственной государственной службе на благо турецкого народа.

Благодаря вашему эффективному руководству и разумной политике Турция продолжает свое устойчивое развитие, удваивая благосостояние своих граждан и добиваясь больших успехов как влиятельный региональный и международный игрок. В этой связи желаю успехов в ваших важных начинаниях и планах по покорению новых высот, - говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил вклад Реджепа Тайипа Эрдогана в развитие сотрудничества между двумя странами в духе братства и расширение стратегического партнерства.

Подтверждаю готовность к укреплению диалога на высшем уровне и двусторонних отношений на благо наших народов, и надеюсь встретиться с вами в Казахстане для обсуждения актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес, - говорится в поздравительном послании Президента Казахстана.

Глава государства пожелал Президенту Турции неиссякаемой энергии, огромного счастья и процветания турецкому народу.