Токаев поздравил президента США с днем рождения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму лидеру США Дональду Трампу, сообщает Zakon.kz.

Глава государства поздравил американского лидера с днем рождения. В телеграмме Касым-Жомарт Токаев отметил, что высоко оценивает активную и прагматичную деятельность президента США, направленную на обеспечение глобальной безопасности и стабильности.

"Глава нашего государства выразил признательность президенту США за его приверженность укреплению стратегического партнерства с Казахстаном, а также подтвердил заинтересованность нашей страны в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества с Соединенными Штатами", – говорится в официальном сообщении Акорды.

Токаев пожелал Трампу крепкого здоровья и дальнейших успехов в его ответственной государственной деятельности.

В пятницу, 13 июня 2025 года, Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения медицинских работников. Президент поздравил участников мероприятия с Днем медицинского работника и отметил особую значимость встречи, которая впервые проводится в Акорде по случаю этого праздника.