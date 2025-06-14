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События

Токаев поздравил президента США с днем рождения

Казахстан, США, президенты , фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2025 09:01 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму лидеру США Дональду Трампу, сообщает Zakon.kz.

Глава государства поздравил американского лидера с днем рождения. В телеграмме Касым-Жомарт Токаев отметил, что высоко оценивает активную и прагматичную деятельность президента США, направленную на обеспечение глобальной безопасности и стабильности.

"Глава нашего государства выразил признательность президенту США за его приверженность укреплению стратегического партнерства с Казахстаном, а также подтвердил заинтересованность нашей страны в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества с Соединенными Штатами", – говорится в официальном сообщении Акорды.

Токаев пожелал Трампу крепкого здоровья и дальнейших успехов в его ответственной государственной деятельности.

В пятницу, 13 июня 2025 года, Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения медицинских работников. Президент поздравил участников мероприятия с Днем медицинского работника и отметил особую значимость встречи, которая впервые проводится в Акорде по случаю этого праздника.

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Андрей Дюсупов
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