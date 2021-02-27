В Намангане найдена печать Ходжи Ахмеда Ясави

В Намангане найден один из вариантов шежире и печать Ходжи Ахмеда Ясави, передает zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного историко-культурного заповедника-музея "Азрет Султан".

В рамках научно-экспедиции "По следам Ясави", организованной Гсударственным историко-культурным заповедником-музеем "Азрет Султан" Министерства культуры и спорта РК, в городе Наманган Республики Узбекистан был обнаружен один из вариантов шежире Ходжи Ахмеда Ясави и печать с именами одиннадцати шейхов, известных исламскому миру, внесших особый вклад в популяризацию ислама в тюркском мире.

Драгоценное наследие, связанное с историей Ахмеда Ясави, хранится в руках потомка Ясави, Шарифхужаева Ибрагимжана хаджи. 98-летний Ибрагимжан аксакал уроженец Туркестана. В период антирелигиозного гонения, организованного коммунистами, благочестивые люди из Туркестана подвергаются гонениям, сжигаются книги. Это был сильный удар по потомкам Ходжи Ахмеда Ясави. Поэтому старец по имени Икрамжан, рано потерявший отца, в 10 лет скрылся с матерью в Намангане. "Мы испытали много трудностей на Наманганской земле, чтобы сохранить Насабнама и печать, которые дошли от родителей из поколения в поколение, -вспоминал старик.

Отца похоронили в Туркестане. А мама покоится в Намангане. Нам и здесь было нелегко. Сохранить аманат, наследуемый из поколения в поколения, было нашим главным долгом. Храня тайну в темные времена, мы зарыли аманат в канаву. Из-за того, что много лежало под землей, испортилась окраска некоторых мест Насаб-намэ. При жизни я мечтал передать этот аманат туда, где покоится мой предок, - сказал Ибрагимжан-хаджи.

Версия Насаб-намэ, найденная в Намангане, написана на чагатайском языке. Длина – 2,5 метра. К какому веку относится наследие, пока неизвестно. В ближайшее время со стороны Государственного историко-культурного заповедника-музея "Азрет Султан" будет проведена полноценная научно-исследовательская работа, касающаяся данных, зафиксированных в Насаб-намэ.

Большой династией стало поколение, родившееся из восьми сыновей и трех дочерей великого ученого Ибрагимжана аксакала, почитаемого не только в Намангане, но и Узбекистане.

Мои сыновья с радостью говорят, что они произошли от потомков Ходжи Ахмеда Ясави. Мой старший сын, овладев религиозным учением, продолжил мой путь, - рассказывает старец.

В одной из комнат своего дома Икрамжан кажы открыл небольшой музей, который посвящен Ходжи Ахмеду Ясави и Туркестану. В музее размещены копии и печати Насаб-намэ, относящиеся к шежире Ясави, а также фотографии и книги, относящиеся к Туркестану.

В Ташкенте продолжится научно-экспедиционный проект "По следам Ясави", начатый в рамках программных статей Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" и "Семь граней Великой степи", с целью всестороннего изучения, поиска, преемственности поколений и наследия Ходжи Ахмеда Ясави.

