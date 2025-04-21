Токаев и Бердымухамедов посетили мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетили одну из величайших духовных и историко-культурных святынь тюркского мира – мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, сообщает Zakon.kz.
Фото: akorda.kz
Высокие гости почтили память выдающегося мыслителя, а также ознакомились с реставрационными и научно-исследовательскими работами, которые ведутся в мавзолее.
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Фото: akorda.kz
3 марта 2025 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об особом статусе города Туркестана". Закон регулирует правовые основы особого статуса города и направлен на его сохранение, изучение и продвижение в качестве уникального наследия.
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