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Политика

Токаев и Бердымухамедов посетили мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави

Касым-Жомарт Токаев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана, Туркестан , фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 17:39 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетили одну из величайших духовных и историко-культурных святынь тюркского мира – мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана, молитва, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 17:39

Фото: akorda.kz

Высокие гости почтили память выдающегося мыслителя, а также ознакомились с реставрационными и научно-исследовательскими работами, которые ведутся в мавзолее.

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, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 17:39
Гурбангулы Бердымухамедов прилетел в Туркестан

Фото: akorda.kz

3 марта 2025 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об особом статусе города Туркестана". Закон регулирует правовые основы особого статуса города и направлен на его сохранение, изучение и продвижение в качестве уникального наследия.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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