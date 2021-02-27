Стоимость квартир из соцфонда в Алматы повышаться не будет

Заместитель директора филиала АО "Отбасы Банк" города Алматы Данагуль Тусупова заявила, что стоимость квартир из социального фонда повышаться не будет, сообщает zakon.kz.

На онлайн-брифинг о ходе реализации государственных жилищных программ в городе, она отметила, что социальное жилье вводится в рамках государственной программы "Нұрлы жер". Соответственно цены на жилье фиксированы в рамках этой программы.

Повышение цен не ожидается. На сегодняшний день по городу Алматы цены на социальное жилье по государственной программе "Шаңырақ", а также на кредитное жилье составляет до 240 тысяч тенге. замдиректора филиала АО "Отбасы Банк" города Алматы Данагуль Тусупова

Условия программы "Шаңырақ": эффективная ставка – 5% годовых, первоначальный взнос – 10%, максимальный срок займа – до 20 лет, максимальная сумма займа – до 18 млн тенге. Участвовать имеют право все категории очередников МИО.

В 2020 году в Алматы обеспечены жильем 2926 семей. В текущем году акимат планируется обеспечить жильем более 8 тыс. горожан, из которых: СУСН - 427; многодетные семьи - 452; "Шаңырақ" - 3578, кредитное жилье – 1411; "Алматы жастары" – 1000; арендное жилье для работающей молодежи – 1050; "Бакытты отбасы" – 374.

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