Президент Армении отказал Пашиняну в увольнении главы Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян не подписал указ об увольнении главы Генерального штаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна, сообщает zakon.kz.

Он вернул документ премьеру Николу Пашиняну, заявили в администрации главы республики.

Президент в рамках своих конституционных полномочий вернул проект указа с возражениями. Президент преследует одну цель - защитить страну от угроз против конституционного строя и безопасности, обеспечить стабильность страны, нормальную деятельность вооруженных сил, - говорится в сообщении.

По мнению Саркисяна, вооруженные силы Армении должны придерживаться политического нейтралитета.

25 февраля Генштаб ВС Армении распространил заявление, в котором говорилось, что в связи с создавшейся ситуацией военные требуют отставки премьер-министра и правительства, а также рекомендуют воздержаться от применения силы.

В генштабе заявили, что "премьер и правительство не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной ситуации". Заявление подписали начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов.

После этого, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что начальник Генерального штаба ВС, генерал-полковник Оника Гаспаряна будет увлоен.

Рейтинг Пашиняна резко снизился после подписания осенью перемирия с Баку по Нагорному Карабаху. Еревану пришлось отдать Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. После этого в армянской столице начались протесты.