Умирзак Шукеев взял на контроль расследование трагедии в Туркестане

Стали известны подробности трагедии в Туркестане, где погибла семья из 5 человек, передает zakon.kz.

Как уже сообщалось, 7 февраля 2021 года 5 человек погибли в частном доме в городе Туркестан: мать 1980 г., и дети 2004, 2006, 2013 и 2016 года рождения. Причина смерти - отравление угарным газом. Отец - предприниматель, находился на лечение в городе Шымкент.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, начальники ДП и ДЧС, аким города Туркестан выехали на место происшествия. Аким области взял под личный контроль ход расследования инцидента и выразил соболезнования родным и близким погибших, поручил оказать материальную помощь семье.

Пострадавшей̆ семье оказывается необходимая психологическая и материальная помощь. Вопрос на моем личном контроле. Приношу искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибшей семьи. аким Туркестанской области Умирзак Шукеев

ДЧС области совместно с акиматами городов и районов поручено усилить информационно-разъяснительную работу по соблюдению мер безопасности при обращении с системами отопления.

Для выяснения всех обстоятельств трагедии создана специальная комиссия во главе с первым заместителем акима области Арманом Жетписбаевым.