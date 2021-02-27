Пашинян повторно просит уволить главу Генштаба

Премьер-министр Армении Никол Пашинян снова направил президенту ходатайство об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна, сообщает zakon.kz.

Ранее президент вернул в аппарат премьера проект указа об увольнении Гаспаряна, и это, по мнению Пашиняна, "не способствует развязке ситуации". Об этом армянский премьер написал у себя в Facebook, отметив, что ждет, что указ все же будет подписан, передает ТАСС.

Ранее в администрации Саркисяна сообщили, что глава государства в рамках своих конституционных полномочий вернул премьеру проект указа об отставке Гаспаряна. Там указали, что, по мнению юристов и экспертов, документ "в корне противоречит конституции".

Массовые акции в Армении начались 25 февраля – после того, как Генштаб потребовал отставки премьер-министра и правительства. Пашинян расценил это как попытку военного переворота.

Недавно стало известно, что армия вновь заявила, что поддерживает главу Генштаба Оника Гаспаряна.