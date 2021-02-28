В АЭТ объяснили, почему автобус выскочил на тротуар в Алматы

27 февраля текущего года в 20:00 автобус Лиаз, городского маршрута №123 города Алматы съехал с дороги и на высокой скорости совершил наезд на пешеходов и протаранил два автомобиля, сообщает zakon.kz.

Остановился автобус только когда врезался в бетонный мост парковки.

В результате ДТП пострадали два пешехода, пассажир Volkswagen polo, один пассажир автобуса и водитель автобуса доставлены в медицинские учреждения города Алматы. Устанавливаются причины ДТП. пресс-служба Департамента полиции города Алматы

Состояние пострадавших средней тяжести. Все обстоятельства будут установлены следствием.

По предварительной версии водитель автобуса резко почувствовал себя плохо, в результате потерял управление. Сейчас водитель находится в больнице, проходит обследование. Вчера отдыхал, сегодня перед сменой прошел медосмотр, никаких проблем не было. Ущерб будет возмещен по результатам расследования в законном порядке. пресс-служба Алматыэлектротранс