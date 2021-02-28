Численность населения СКО с 2011 года уменьшилась на 45 629 человек

На 1 января 2021 года в Северо-Казахстанской области проживали 543 679 человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Численность населения региона продолжает сокращаться в основном из-за постоянной миграции. Несмотря на пандемию коронавируса и численность населения СКО продолжает убывать прежними темпами.

По данным Бюро национальной статистики за 2020 год количество жителей региона сократилось на 5 076 человек с 548 755 до 543 679 человек. Убыль населения немного сократилась по сравнению с 2019 годом.

За последние 10 лет население Северо-Казахстанской области сократилось на 45 629 человек.

В ноябре 2018 года аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов выразил уверенность, что в течение трех лет сальдо миграции в регионе станет положительным.