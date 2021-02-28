В Костанайской области закрыли трассу из-за непогоды

28 февраля 2021, 18:38
Фото: Hertfordshire Mercury

28 февраля с 10:15 было закрыто движение на участке автодороги республиканского значения А-16 "Жезказган-Петропавловск" (252-340 км), сообщает zakon.kz.

Дорога закрыта для всех видов автотранспортных средств от границ Карагандинской области до города Аркалык. РГП "Казавтожол"

Причиной послужили погодные условия - низовая метель, нулевая видимость.

В целях безопасности ДЧС Костанайской области рекомендует гражданам не выезжать за пределы населенных пунктов, следить за погодными условиями, соблюдать рекомендации спасателей.

В случае необходимой экстренной помощи звонить по телефону 112.


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