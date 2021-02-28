Казахстанские режиссеры-женщины штурмуют мировую арену

В преддверии весенних мартовских праздников молодой режиссер и продюсер Бану Рамазанова из Алматы получила сообщение из Турции: ее дебютный документальный фильм "Преодолевая барьеры" завоевал специальный приз жюри Andromeda Film Festival, сообщает zakon.kz.

- Бану, это уже седьмая награда, полученная вами за первую полнометражную неигровую картину. О чем ваш фильм?

- О проблемах олимпийского конного спорта в Казахстане, а именно - конкура. Примечательно, что первоначально лента называлась "По следам Абсента", и в ней есть архивные кадры знаменитого ахалтекинца, которому в Казахстане установлен памятник.

Как вы знаете, у меня за плечами годы учебы в Лондоне и Нью-Йорке, игровой дебют, и я с трепетом приступала к работе над документальным проектом. Для меня, абсолютно городского человека, это стало вызовом. Впрочем, как и для всей нашей команды, костяк которой составили студенты и выпускники Жургеновки.

В процессе съемок вся наша съемочная команда полюбила не только сам спорт, своих героев (мы с ними подружились!), но и самих лошадей – они прекрасны!

В фильме я хотела поднять вопрос, которой мучил меня весь процесс производства: почему мы до сих пор ностальгически смотрим назад и не предпринимаем ничего сейчас, чтобы завоевать олимпийское золото независимого Казахстана, ведь для этого у нас есть все предпосылки, мы же конная держава.

Я понимаю, что с обретением независимости мы постепенно возвращаемся к утраченным традициям, в том числе и в спорте, таким, как байга и кокпар.

Но олимпийские виды спорта они - мировые, глобальные, поэтому мне и моим героям, которые всю жизнь посвятили именно им, очень хочется увидеть наш голубой флаг на мировой арене.

Фильм "Преодолевая барьеры" получился ярким, живым, убедительным, он представлен уже на 26 Международных кинофестивалях и продолжает победное шествие: сегодня он в основном конкурсе Фестивалей доккино в Непале, Гуаме и Монтане.

- 2020 год был достаточно сложным для киноиндустрии. Как вы его пережили?

- Пандемия ударила по всем фронтам – остановилось кинопроизводство, закрылись кинотеатры, кинофестивали были перенесены онлайн или вовсе отменены. Однако это не помешало ряду казахстанских режиссеров представить мировой общественности свои фильмы и получить призы на кинофестивалях. Интересен тот факт, что если в игровом кино республики преобладают режиссеры мужчины, то в документалистике все больше женских имен.

То, что именно режиссеры -женщины сейчас штурмуют мировую арену, особенно радует мен. Жанана Курмашева - призер множества МКФ с картинами “Держаться за воздух”, “Женя”, "Сумасшедшие мамы". Катерина Суворова сняла волшебные фильмы “Завтра море”, “Петь свои песни на родном языке” и сейчас готовит проект, который я очень жду: “Кыз болсын”, к сожаленью, несмотря на блестящую защиту перед экспертами, не получил государственную поддержку, но я уверена, что мы увидим этот фильм на МКФ.

Стоит отметить, что и молодое поколение студентов - режиссеров не отстает - Рабига Орынбасарова со своей картиной “Ханские танцы”, дебютировав на МКФ “Байконур”, сразу получила приз за лучший документальный фильм и была в программе “АРТДОКФЕСТ”, фильм Арайлым Жеткерген “Уста” удостоен Специального приз в Турции на МКФ в номинации "Студенческое кино", фильм Адины Байракимовой “Мастер перевоплощений” был в конкурсной программе фестиваля в Японии. К становлению всех этих молодых режиссеров приложила руку мастер нашего документального кино Асия Байгожина. Так что медленно, но верно мы движемся в правильном направлении.

- Что бы вы хотели пожелать казахстанскому зрителю?

- Чтобы у него была возможность увидеть наши документальные фильмы, однако с этим пока тяжело. На телевидении предпочитают показывать фильмы своего производства и формата, а отечественные фестивали за редким исключением не имеют секции документального кино. Получается, что мы снимаем документальные фильмы, у которых нет шансов найти своего зрителя. Наши фильмы больше известны за рубежом, чем дома. Два года назад в Алматы с успехом прошел Первый Центрально-Азиатский фестиваль документального года, но будет ли он иметь продолжение, неизвестно.

Сейчас я мечтаю снять новое кино. От женского лица. И про женщин.

Торгын Нурсеитова