Казахстанский фильм восхитил именитого режиссера

Мексиканский кинорежиссер Альфонсо Куарон высказался о фильме казахстанского режиссера Адильхана Ержанова "Кадет", который попал на конкурс международного Токийского кинофестиваля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В интервью итальянскому изданию Сiakmagazine Курарон отметил, что лента обязательно найдет широкую аудиторию.

"Когда я встретил Ержанова на кинофестивале "Полуночное солнце" в Финляндии и увидел его фильм, сразу написал ему, что "Кадет" – невероятное произведение. Предложил поделиться с коллегами-режиссерами, такими как Гильермо дель Торо и Павел Павликовский. Все они также были в восторге от фильма. Это один из тех редких случаев, когда виден ясный взгляд зрелого автора, который через историю ужасов выражает всеобщие проблемы. Но в то же время очень конкретный, в фильме о своей стране и патриархальном строе, ни разу не проповедуя и не назидая", – сказал Куарон.

Фото: Instagram/adilkhan_yerzhanov

Зрителям Куарон знаком по таким работам, как экранизация третьей части книжной серии о Гарри Поттере "Гарри Поттер и узник Азкабана" (2004 год), а также фильмом по фантастическому роману Филлис Дороти Джеймс "Дитя человеческое" (2006 год). В 2013 году новым крупным голливудским проектом режиссера стала космическая эпопея "Гравитация" с участием Сандры Буллок и Джорджа Клуни.

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