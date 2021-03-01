Он клеймит женщину: Анна Седокова со скандалом покинула шоу Галкина на Первом канале

1 марта 2021, 06:51
Фото: russkiehiti

Российская певица Анна Седокова со скандалом покинула шоу Максима Галкина на Первом канале, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Сегодня вечером".

Редакторы программы на всю страну показали ролик об артистке, где раскрыли не самые приятные подробности о ее личной жизни и неудачных браках.

Предвзятый сюжет. В нем постоянно говорится: она вышла замуж и сразу развелась. Мне кажется, что четыре года – это много. Да, кому-то повезло, и он сразу нашел единственную любовь. У меня, к сожалению, так не вышло, – заметила Седокова.

Артистка также пояснила, что на ее жизни отразилось и не самое простое детство, когда она пережила бедность и росла без отца.

Человек, который сделал этот сюжет, он клеймит женщину и осуждает ее за то, что она пытается быть счастливой, – сказала исполнительница.

Анна Седокова не считает, что она должна была продолжать терпеть алкоголизм первого супруга из-за стереотипов, что разведенная женщина никому не нужна.

Максим Галкин не согласился с мнением певицы и заявил, что не видит ничего плохого в ролике. По мнению шоумена, он никак не порочит ее честь. Однако Седокова была непреклонна.

Она встала с места и заявила о своем желании покинуть студию. Как бы Галкин не пытался остановить ее, у него ничего не вышло. Анна Седокова попросила девушек не терпеть унижения и ушла со съемок.


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