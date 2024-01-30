Российская певица Анна Седокова показала себя 15-летней, сообщает Zakon.kz.

Она написала пост на своей странице в Instagram.

Также певица дала пять главных советов себе 15-летней:

Не переживай. Ты будешь не нравиться многим людям даже если ты будешь самой красивой и самой не красивой так же. Важно нравиться себе . Не ругай себя за чувствительность. Это дар. Миллионы живут ничего не чувствуя , не умея любить , не умея сопереживать . Не принимай злость и агрессию некоторых на свой счет. Люди обижая других всегда говорят о своей боли. Всегда ищи знания и полезный опыт в каждом сложном событии в жизни. Это урок. Просто выучи его и живи дальше. Если сложно не закрывайся от мира. В нем много прекрасного и доброго. В это обязательно нужно верить. Надень красное платье , каблуки и гордо иди вперед.

Ранее певец Сергей Жуков решил стать снова подростком.



