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Анна Седокова показала себя 15-летней

Анна Седокова показала себя 15-летней Фото: Instagram/annasedokova
Российская певица Анна Седокова показала себя 15-летней, сообщает Zakon.kz.

Она написала пост на своей странице в Instagram. 

Также певица дала пять главных советов себе 15-летней:

  1. Не переживай. Ты будешь не нравиться многим людям даже если ты будешь самой красивой и самой не красивой так же. Важно нравиться себе .
  2. Не ругай себя за чувствительность. Это дар. Миллионы живут ничего не чувствуя , не умея любить , не умея сопереживать .
  3. Не принимай злость и агрессию некоторых на свой счет. Люди обижая других всегда говорят о своей боли.
  4. Всегда ищи знания и полезный опыт в каждом сложном событии в жизни. Это урок. Просто выучи его и живи дальше.
  5. Если сложно не закрывайся от мира. В нем много прекрасного и доброго. В это обязательно нужно верить. Надень красное платье , каблуки и гордо иди вперед.

Ранее певец Сергей Жуков решил стать снова подростком.


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