Минздрав намерен повысить зарплаты немедицинских работников

Минздрав прорабатывает вопрос повышения зарплаты немедицинским работникам организаций здравоохранения c 2022 года, передает zakon.kz.

Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой на расширенном заседании коллегии ведомства.

Таким образом, в 2021 году средняя зарплата врачей составит порядка 320 тыс. тенге. с доведением до 561 тыс. тенге в 2023 году. Средняя зарплата средних медработников в 2021 году составит 173 тыс. тенге с доведением до 210 тыс. тенге в 2023 году, - сказал Цой.

Предполагается, что к 2023 году зарплата медиков будет доведена до уровня в два с половиной раза выше средней заработной платы в экономике. Так, на повышение заработной платы 247 тыс. медицинских работников в республиканском бюджете предусмотрены соответствующие расходы. В 2021 году - 222 млрд. тенге, в 2022 году – 362 млрд. тенге, в 2023 году – 557 млрд. тенге.

Вместе с тем, уже в 2020 году средняя заработная плата врачей была повышена на 30 процентов, средних медработников на 20 процентов.

Глава Минздрава также рассказал о принимаемых мерах социальной поддержки медицинских работников. Он отметил, что во время пандемии медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях, была оказана материальная поддержка. Надбавки были выплачены по трем группам риска в размере 116 млрд тенге. Наряду с надбавками более 9 тыс. заболевших медиков получили социальные выплаты.