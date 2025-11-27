#АЭС в Казахстане
Общество

Повысить зарплату медработникам планирует Минздрав в 2026 году

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 12:33 Фото: Zakon.kz
Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев 27 ноября 2025 года в кулуарах Сената прокомментировал вопросы касательно заработных плат медработников, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты спросили его мнение по поводу просьбы жамбылских фельдшеров о повышении, записавших видеообращение. Некоторые комментаторы их осудили.

"На самом деле нападки на тех наших коллег, фельдшеров, медицинских работников, которые поднимают вопросы условий труда, заработной платы, недопустимы. Это и министр озвучила", – отметил вице-министр.

Он также анонсировал планы ведомства по повышению зарплаты медицинским работникам.

"Сейчас на сегодняшний день Министерство здравоохранения совместно с правительством прорабатывает вопрос повышения заработной платы. Хотел отметить, что было повышение в 2020-2023 годах на 30% для врачей, на 20% для средних медицинских работников. До 2024 года было повышение заработной платы немедицинским работникам на 18%, включая водителей скорой медицинской помощи. На сегодняшний день вопрос прорабатывается, подготовлены уже соответствующие расчеты. Я думаю, если поддержит правительство, мы предполагаем со следующего года повысить зарплату", – добавил Султангазиев.

Он также назвал действующие зарплаты некоторых категорий медработников.

"У фельдшера в соответствии с постановлением правительства минимальная заработная плата – это порядка 180-190 тысяч и в зависимости от стажа до 260 тысяч тенге, а у водителей – 160-180 тысяч тенге. Сейчас разные варианты расчета делаются. Сейчас еще рановато озвучивать, на какую сумму будет повышение заработной платы. Эти рамки как раз сейчас обсуждаем с Министерством финансов", – заключил спикер.

В ноябре 2025 года в Минздраве высказались о зарплатах врачей.

Азамат Сыздыкбаев
