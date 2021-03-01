Беспорядки в Сатпаеве из-за изнасилования девочки: начался суд

Начался суд по делу о беспорядках в Сатпаеве, передает zakon.kz.

Сегодня, 1 марта, в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Карагандинской области началось главное судебное разбирательство по делу о беспорядках в Сатпаеве.

На скамье подсудимых оказались 54 человека. Из них 48 мужчин и 6 женщин. Их обвиняют в "Организации и участии в массовых беспорядках" и "Применении насилия в отношении представителя власти".

Потерпевших 64. Из них 50 сотрудников полиции, 13 гражданских лиц и 1 представитель Департамента полиции Карагандинской области.

Напомним, 23 июля в городе Сатпаеве пропал 5-летний ребенок. Девочку нашли в квартире у 62-летнего подозреваемого. В отношении него было начато досудебное расследование по факту похищения и изнасилования малолетней. Мужчину задержали, позже его нашли повешенным в камере СИЗО Караганды.

В тот же день, услышав новость о похищении ребенка, десятки горожан отправились домой к подозреваемому, чтобы совершить самосуд. Спонтанная акция переросла в беспорядки.