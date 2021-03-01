Магнитная буря началась на Земле

1 марта 2021, 14:35
Фото: wikipedia.org

На Земле началась магнитная буря среднего уровня G2, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Это обусловлено тем, что накануне на Солнце произошла слабая вспышка класса С. При этом, по прогнозам ученых, вероятность магнитной бури в понедельник составляла всего десять процентов.

Всего в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных, - сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.


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