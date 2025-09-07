#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

На Солнце произошла мощная вспышка, из-за которой Землю может накрыть магнитная буря

Солнце, вспышка, магнитная буря, прогноз, земля , фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 00:09 Фото: unsplash
7 сентября на Солнце произошла мощная вспышка класса М1.2, сообщает Zakon.kz.

Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

Продолжительность вспышки составила около 10 минут.

Солнечные вспышки подразделяются на пять категорий в зависимости от мощности рентгеновского излучения – от минимального класса A до максимального X. Каждый последующий класс в 10 раз мощнее предыдущего.

Ученые отметили, что такие явления могут сопровождаться выбросами плазмы, которые, достигая Земли, способны вызывать магнитные бури.

А ранее жители Алматы стали свидетелями редкого астрономического явления – лунного затмения. Захватывающие кадры можно посмотреть здесь. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
