На Солнце произошла мощная вспышка, из-за которой Землю может накрыть магнитная буря

7 сентября на Солнце произошла мощная вспышка класса М1.2, сообщает Zakon.kz.

Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).



Продолжительность вспышки составила около 10 минут.

Солнечные вспышки подразделяются на пять категорий в зависимости от мощности рентгеновского излучения – от минимального класса A до максимального X. Каждый последующий класс в 10 раз мощнее предыдущего.

Ученые отметили, что такие явления могут сопровождаться выбросами плазмы, которые, достигая Земли, способны вызывать магнитные бури.

А ранее жители Алматы стали свидетелями редкого астрономического явления – лунного затмения. Захватывающие кадры можно посмотреть здесь.

