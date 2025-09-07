На Солнце произошла мощная вспышка, из-за которой Землю может накрыть магнитная буря
7 сентября на Солнце произошла мощная вспышка класса М1.2, сообщает Zakon.kz.
Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).
Продолжительность вспышки составила около 10 минут.
Солнечные вспышки подразделяются на пять категорий в зависимости от мощности рентгеновского излучения – от минимального класса A до максимального X. Каждый последующий класс в 10 раз мощнее предыдущего.
Ученые отметили, что такие явления могут сопровождаться выбросами плазмы, которые, достигая Земли, способны вызывать магнитные бури.
